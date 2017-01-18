شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 19 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
منوعات
منذ 19 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

خطفتها من والدتها... فكيف قُبض عليها بعد 18 سنة؟

publishing date: 18/01/2017 11:13:19
episodes
خطفتها من والدتها... فكيف قُبض عليها بعد 18 سنة؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

اكتشفت الشابة الأميركية أليكسيس مانيغو البالغة من العمر 18 سنة أن اسمها الحقيقي هو كاميا موبلي وأن والدتها غلوريا ويليامز قد خطفتها من المستشفى بعد ولادتها بأيام قليلة.

 
الإعلان

وفي التفاصيل أن كاميا تقدمت بطلب للعمل في إحدى المطاعم، فطُلب منها أن تقدم أوراقها الثبوتية بما فيها شهادة الولادة الخاصة بها.

 

وكانت ويليامز تتهرّب دائمًا من كاميا عندما كانت تطلب منها اوراقها الثبوتية إلى أن أخبرتها أنها اختطفتها من والدتها الحقيقية شانارا موبلي عام 1998.

 

وفقدت ويليامز جنينها عندما كانت حامل ثم ذهبت إلى مستشفى في ولاية فلوريدا وقامت بأخذ كاميا بعد ان ادّعت أنها سيدة من الخدمات الصحية.

 

وقال أفراد عائلة ويليامز إنهم اعتقدوا أن كاميا هي طفلتها لأنها لم تخبرهم أنها فقدت جنينها قبل الولادة.

 

وألقي القبض على ويليامز بتهمة الإختطاف وستجتمع كاميا بوالديها الذين عبرا عن فرحتهما العامرة بلقاء ابنتهما بعد هذه السنين الطويلة بعد تطابق الفحوص الجنائية.

 
وكتبت كاميا على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بأن ويليامز ليست خاطفة وبأنها كانت أما حقيقية لها.
 
 
المصدر
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact