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تناول القهوة يطيل العمر!

publishing date: 18/01/2017 11:29:27
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تناول القهوة يطيل العمر!
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أعلنت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد الأميركية أن تناول القهوة والشاي يساعد على إطالة العمر من خلال تخفيض نسبة المواد الكيميائية في الدم.

 
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وذكرت الدراسة أن مادة الكافيين الموجودة في الشاي والقهوة وفي مشروبات أخرى تمنع تراكم المواد الكيميائية في الدم التي تتسبب بالتهابات الأوعية الدموية وبالتالي بأزمات قلبية.

 

وعندما تصاب الأوعية الدموية بالإلتهاب، تصبح متيبّسة وبالتالي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

 

 وقال الأطباء المشاركون في البحث إن معظم الأمراض تكون مرتبطة بالإلتهابات المزمنة.

 

ووجدت الدراسة ان الأشخاص الذين يتناولون الكافيين باستمرار لديهم نسبة قليلة من المواد الكيميائية في مجرى دمهم مقارنة مع الأشخاص الذين لا يتناولونها.

 

كذلك، أعلنت الدراسة أن مادة الثيوبرومين الموجودة في الشوكولاتة لها منافع مماثلة للكافيين في محاربة الإلتهابات.

 
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