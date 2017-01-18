ماذا تقول الـ Emojis التي تستخدمونها عن شخصيتكم؟

أعلنت دراسة أجرتها جامعة أدج هيل البريطانية أن الرموز التعبيرية أو الإيموجي التي نستخدمها خلال تبادل الرسائل النصية باتت لديها دلالات مهمة في هذا العصر تمامًا مثل حركات اليد وتعابير الوجه في أي تبادل للحديث مع الآخرين.

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وقال الباحثون إنّ النصوص وحدها لا تكفي لفهم مشاعر المرسل لذلك يتم شمل الرموز التعبيرية في الرسالة.

وقالت الطبيبة النفسية ليندا كاي إنّ هناك مناطق معينة في الدماغ تضاء عند رؤية هذه الرموز بالمقارنة مع عدم رؤيتها مما يعني أنها تؤثر على الجهاز العصبي لدى الأشخاص.