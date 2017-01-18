شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 19 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
منوعات
منذ 18 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

ماذا تقول الـ Emojis التي تستخدمونها عن شخصيتكم؟

publishing date: 18/01/2017 11:56:24
episodes
ماذا تقول الـ Emojis التي تستخدمونها عن شخصيتكم؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أعلنت دراسة أجرتها جامعة أدج هيل البريطانية أن الرموز التعبيرية أو الإيموجي التي نستخدمها خلال تبادل الرسائل النصية باتت لديها دلالات مهمة في هذا العصر تمامًا مثل حركات اليد وتعابير الوجه في أي تبادل للحديث مع الآخرين.

 
الإعلان

وقال الباحثون إنّ النصوص وحدها لا تكفي لفهم مشاعر المرسل لذلك يتم شمل الرموز التعبيرية في الرسالة.

 

وقالت الطبيبة النفسية ليندا كاي إنّ هناك مناطق معينة في الدماغ تضاء عند رؤية هذه الرموز بالمقارنة مع عدم رؤيتها مما يعني أنها تؤثر على الجهاز العصبي لدى الأشخاص.

 

وأضافت كاي أن اختيار الشخص لرمزٍ معيّن يغيّر مضمون الجملة ومعناها كما بإمكانه تغيير جواب المتلقّي.

 

بالإضافة إلى ذلك، إن استخدام الإيموجي يوضّح مشاعر الشخص الذي يُرسل الرسالة فيعلم الطرف الآخر أنه يمزح على سبيل المثال أو أنه فعلاً يشعر بالحزن.

 

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يستخدمون الرموز التصويرية بشكل مستمر هم بالحقيقة منفتحين على الآخرين ويتعاطفون معهم.

 
 
المصدر
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact