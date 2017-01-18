نائبة ديموقراطية اميركية زارت دمشق

زارت النائبة الديموقراطية الاميركية تولسي غابارد دمشق حيث التقت مسؤولين في النظام السوري، في زيارة نادرة لعضو في الكونغرس الاميركي.

ونقل موقع "فورن بوليسي" الاربعاء ان زيارة غابارد التي تمثل ولاية هاواي في مجلس النواب وكانت موجودة في العراق العام 2004 ضمن الحرس الوطني لهاواي، تمت في الايام الاخيرة وسط تكتم.

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ورفض مكتب النائبة ان يحدد ما اذا التقت الرئيس السوري بشار الاسد او لا.

واوضحت متحدثة باسم غابارد ان الزيارة هدفت الى لقاء افرقاء عديدين بينهم مسؤولون دينيون وعاملون انسانيون ولاجئون ومسؤولون حكوميون.

والنائبة الديموقراطية من معارضي تغيير النظام في سوريا. وسبق ان قدمت اقتراح قانون لانهاء المساعدة العسكرية للفصائل المعارضة للاسد والمرتبطة بتنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة.