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الانتخابات التشريعية في المانيا في 24 ايلول

publishing date: 18/01/2017 12:22:07
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الانتخابات التشريعية في المانيا في 24 ايلول
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  قررت الحكومة الالمانية الاربعاء اجراء الانتخابات التشريعية في 24 ايلول في اقتراع حاسم مع تصاعد الشعبوية في المانيا وفي العالم بحسب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تسعى لولاية رابعة.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت في تغريدة "يقترح مجلس الوزراء على الرئيس الفدرالي تاريخ الاحد 24 ايلول لاجراء الانتخابات التشريعية".

 
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 وعلى رئيس الجمهورية جواكيم غوك الموافقة رسميا على هذا الموعد.
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