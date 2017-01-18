مرشحة ترامب لمنصب سفير واشنطن بالأمم المتحدة: والولايات المتحدة لا تثق في روسيا

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المجلس النيابي يستانف جلساته التشريعية
أعلنت نيكي هيلي مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب لتولي منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة اليوم انه لا يمكن للولايات المتحدة أن تثق في روسيا وينبغي أن ترى "تحركات إيجابية" من روسيا قبل تخفيف العقوبات
الأميركية.
وقالت هيلي للمشرعين خلال جلسة في مجلس الشيوخ لتأكيد ترشيحها "روسيا تحاول استعراض عضلاتها الآن. هذا ما يفعلونه، وأعتقد أنه ينبغي علينا دائما توخي الحذر ولا أعتقد أن بإمكاننا الوثوق بهم."