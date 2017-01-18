فوز لبنان بحق استضافة كأس آسيا لكرة السلة 2017 في آب

تبلغ الإتحاد اللبناني موافقة نظيره الآسيوي على إقامة كأس آسيا 2017 التي ستشهد مشاركة استراليا ونيوزيلندا، في بيروت في آب المقبل.

وتبلغ الإتحاد اللبناني رفع الحظر المفروض على إستضافته البطولات الدولية، وبالتالي بات لبنان قادراً على إحتضان المسابقة الآسيوية الاسمى في كرة السلّة.

ولن تؤهل بطولة آسيا 2017 مباشرة الى مونديال 2019 بعد تغيير نظام التصفيات وتحوله الى نظام الذهاب والإياب على مراحل. لكنّ إقامتها في لبنان سيكون حدثاً تاريخياً ومنتظراً.