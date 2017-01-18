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تحديد هوية انتحاري عراقي في اعتداءات باريس

publishing date: 18/01/2017 12:29:37
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تحديد هوية انتحاري عراقي في اعتداءات باريس
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افادت مصادر متطابقة ان المحققين الفرنسيين يعتقدون انهم حددوا هوية احد الانتحاريين الذين فجروا انفسهم قرب ستاد دو فرانس في اطار الاعتداءات التي ضربت باريس في 13 تشرين الثاني 2015.

 ومن اصل ثلاثة مهاجمين في مجموعة ستاد دو فرانس تم حتى الان تحديد هوية واحد: بلال حدفي (20 عاما) الفرنسي المقيم في بلجيكا.

 ويرى عناصر الاستخبارات الفرنسية ان الانتحاري الثاني الذي عثر عليه حاملا جواز سفر سوريا مزورا هو عمار رمضان منصور محمد السبعوي، وهو عراقي من الموصل كان في عامه العشرين عند وقوع الاعتداءات وفق مصدر قريب من التحقيق.

 واوردت وثيقة للاستخبارات الفرنسية مؤرخة في شباط 2016 وكشف عنها النقاب بداية كانون الاول انه بعد الهجوم "سلم كوادر في تنظيم داعش عائلته ما يعادل خمسة الاف دولار (نحو 4670 يورو) بالدينار العراقي".

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