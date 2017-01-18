الرياضي يثأر من الشانفيل في إفتتاح إياب بطولة لبنان

صعد الرياضي بيروت حامل اللقب للمركز الثاني مؤقتاً في الدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه على ضيفه الشانفيل 92-81 في افتتاح المرحلة العاشرة من الإياب.

وثأر الرياضي لخسارته من الشانفيل بنتيجة 83-70 في الجولة الاولي لمرحلة الذهاب. وبدأ الرياضي المباراة بقوة عندما تقدم في نهاية الربع الأول 25-18 ولكن الشانفيل عاد ووضع الضغط على مضيفه باداركه التعادل 27-27 قبل أن يتقدم في نهاية الربع الثاني 40-39.

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واستعاد الرياضي صورة البطل عندما أنهى الربع الثالث 68-57 في طريقه في الربع الأخير لحسم المباراة بفضل تألق الأميركي كين براون والصربي برانكو سفتكوفيتش اللذين قادا فريقهما لتحقيق فوزه السابع بتسجيل كل منهما 19 نقطة. كما ساهم النيجيري الادي امينو في هذا الانتصار بتسجيله 18 نقطة واستحواذه على سبع كرات مرتدة ومرر ثلاث كرات حاسمة وأضاف المصري اسماعيل أحمد 15 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة.

ولم يتمكن الشانفيل من تجنب خسارته السابعة على الرغم من تسجيل الأمريكي باتريك رامبرت 24 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة وأضاف باسل بوجي 19 نقطة.