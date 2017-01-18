شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 19 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
رياضة
منذ 17 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

الرياضي يثأر من الشانفيل في إفتتاح إياب بطولة لبنان

publishing date: 18/01/2017 13:07:56
episodes
الرياضي يثأر من الشانفيل في إفتتاح إياب بطولة لبنان
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 صعد الرياضي بيروت حامل اللقب للمركز الثاني مؤقتاً في الدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه على ضيفه الشانفيل 92-81 في افتتاح المرحلة العاشرة من الإياب.
 
وثأر الرياضي لخسارته من الشانفيل بنتيجة 83-70 في الجولة الاولي لمرحلة الذهاب. وبدأ الرياضي المباراة بقوة عندما تقدم في نهاية الربع الأول 25-18 ولكن الشانفيل عاد ووضع الضغط على مضيفه باداركه التعادل 27-27 قبل أن يتقدم في نهاية الربع الثاني 40-39.
الإعلان

 
واستعاد الرياضي صورة البطل عندما أنهى الربع الثالث 68-57 في طريقه في الربع الأخير لحسم المباراة بفضل تألق الأميركي كين براون والصربي برانكو سفتكوفيتش اللذين قادا فريقهما لتحقيق فوزه السابع بتسجيل كل منهما 19 نقطة. كما ساهم النيجيري الادي امينو في هذا الانتصار بتسجيله 18 نقطة واستحواذه على سبع كرات مرتدة ومرر ثلاث كرات حاسمة وأضاف المصري اسماعيل أحمد 15 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة.
 
ولم يتمكن الشانفيل من تجنب خسارته السابعة على الرغم من تسجيل الأمريكي باتريك رامبرت 24 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة وأضاف باسل بوجي 19 نقطة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact