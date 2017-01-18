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بالفيديو: عروس تحقق حلمها الغريب يوم زفافها!

publishing date: 18/01/2017 13:48:06
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بالفيديو: عروس تحقق حلمها الغريب يوم زفافها!
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لأن سيارة الزفاف الفاخرة التقليديّة باتت مبتذلة، قررت هذه العروس أن تذهب إلى حفل زفافها بجرار زراعي (تركتور).
 
للبعض قد يكون الأمر غريبًا للغاية، لكن بالنسبة إلى آشلنغ غراهام هذا هو حلم حياتها.
 
وبحسب موقع "Mashable" الأميركي قالت آشلنغ إنّها "من خلفيّة زراعيّة وإنّها تقود التراكتور منذ أن كان عمرها ثمانية أعوام."
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هذا وقاد العريس أيضًا هو وإشبينه شاحنات مزيّنة لتقلّهم إلى الزفاف.
 


 
 
 
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