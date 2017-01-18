بطش إسرائيلي جديد في ... ام الحيران

في مشاهد اعادت الى الاذهان تهجير الفلسطينيين عام ثمانية واربعين داهمت جرافات ما تسمى دائرة اراضي اسرائيل عند الرابعة من فجر الاربعاء بلدة ام الحيران في النقب لطرد عشرين عائلة من بيوتهم لهدمها بذريعة البناء على اراض غير تابعة لهم وطوقت قوات معززة من الشرطة وحرس الحدود البلدة وقامت بتجميع السكان داخل مسجد فوقعت مواجهات اطلقت خلالها النيران باتجاه المتظاهرين.