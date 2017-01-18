تحت تأثير الكحول اقتحمت منزلًا غريبًا... إليكم ما حدث

اقتحمت ستايسي بنيان البالغة من العمر 30 عامًا شقّة قريبة من شقتها عند الساعة الثانية من فجر 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

ثم هاجمت صاحبة المنزل وهي تحت تأثير الكحول وضربتها وشدّتها بشعرها وحتّى عضتها أمام والدتها المذهولة.

إثر الحادثة نُقلت الطالبة الجامعيّة إيميلي كامبل إلى المستشفى للمعالجة بعدما جُرحت في وجهها ورأسها.

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وبحسب موقع "Metro" البريطاني، قالت كامبل التي تبلغ من العمر 20 عامًا إنّها لم تر يومًا الشابة التي هاجمتها، مضيفة أنّها اقتحمت المنزل عند الساعة الثانية صباحًا ورفضت المغادرة.

وقالت كامبل إنّها لم تكن تريد إحداث مشكلة أمام والدتها التي تتعافى من مرض السرطان، لذا حاولت إخراج بنيان من المنزل، غير أنّها هاجمتها.

واعترفت بنيان أمام المحكمة يوم الإثنين الفائت بالتهم المنسوبة إليها.

هذا وأكّدت المدعيّة العامة من خلال ما أدلى به الشهود أنّ المعتدية كانت تحت تأثير الكحول.

وستدفع بنيان كفالة وقدرها نحو 500 دولار أميركي ومبلغًا آخر قيمته أيضًا 500 دولار أميركي تقريبًا كتعويض للضحية.