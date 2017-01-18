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طفلة الـ12 تتعرّض لاغتصاب جماعي في المدرسة

publishing date: 18/01/2017 14:32:13
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طفلة الـ12 تتعرّض لاغتصاب جماعي في المدرسة
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تعرّضت تلميذة تبلغ من العمر 12 عامًا لاغتصاب جماعي على سطح مدرسة تقع في شرق الهند.

 

وقد وجدتها والدتها التي تعمل هي أيضًا في المدرسة بحالة يرثى لها بعدما اغتصبها مدير المدرسة وثلاثة أساتذة آخرين.

 
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وقد رفعت الأم دعوى على المشتبه بهم الأربع الذين تواروا عن الانظار منذ أن وقعت الجريمة.

 

وتخضع الطفلة الآن للعلاج في المستشفى وحالتها حرجة جدًا.

 

وكانت والدتها قد اصطحبتها معها إلى العمل في اليوم المشؤوم لأنّه لم يكن هناك أحد في المنزل ليهتم بها.

 

ويقال إنّ الأم كانت تعلّم صفًا في الوقت الذي وقعت فيه الحادثة.

 
 
 
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