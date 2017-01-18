شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 19 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
أخبار دولية
منذ 14 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

اوباما مودعاً: انا قلق

publishing date: 18/01/2017 15:52:01
episodes
اوباما مودعاً: انا قلق
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 

اعرب الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما الاربعاء عن "قلقه العميق" ازاء النزاع الفلسطيني الاسرائيلي ، محذرا خلفه دونالد ترامب من قابلية الوضع لـ "التفجر".

 

 وقال اوباما في آخر مؤتمر صحافي له "انا قلق لانني اعتقد ان الوضع القائم لا يمكن ان يستمر، وانه خطر على اسرائيل وسيء للفلسطينيين وسيء للمنطقة وسيء لامن الولايات المتحدة" مشيرا الى وعد ترامب بنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس ومحذرا اياه من "تحركات احادية مفاجئة" في "مناخ متفجر".

 
الإعلان

 
هذا، واعتبر أوباما ان من مصلحة العالم أن تكون هناك  علاقات بناءة بين الولايات المتحدة وروسيا لكن عودة روسيا إلى "روح الخصومة" تحت حكم الرئيس فلاديمير بوتين يجعل ذلك صعبا.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact