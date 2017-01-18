اوباما مودعاً: انا قلق

اعرب الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما الاربعاء عن "قلقه العميق" ازاء النزاع الفلسطيني الاسرائيلي ، محذرا خلفه دونالد ترامب من قابلية الوضع لـ "التفجر".

وقال اوباما في آخر مؤتمر صحافي له "انا قلق لانني اعتقد ان الوضع القائم لا يمكن ان يستمر، وانه خطر على اسرائيل وسيء للفلسطينيين وسيء للمنطقة وسيء لامن الولايات المتحدة" مشيرا الى وعد ترامب بنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس ومحذرا اياه من "تحركات احادية مفاجئة" في "مناخ متفجر".

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هذا، واعتبر أوباما ان من مصلحة العالم أن تكون هناك

علاقات بناءة بين الولايات المتحدة وروسيا لكن عودة روسيا إلى "روح الخصومة" تحت حكم الرئيس فلاديمير بوتين يجعل ذلك صعبا

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