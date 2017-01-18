اللوائح الموحّدة ... جزء من سلسلة إصلاحات يحتاجها نظامنا الإنتخابي

حجم لوائح المرشحين ولونها وترتيب الأسماء فيها، كلها عوامل يستخدمها مندوبو المرشحين لمعرفة من صوّت لهم ممن وعدوهم بالإقتراع لمصلحتهم.

وبالتالي، هذه الورقة التي يسقطها الناخب في الصندوق تتحول إلى وسيلة ضغط إضافية عليه. هذه الوسيلة يطالب تحالف "برلمان لكل البلد" بوضع حد لها ولتأثيراتها على خيارات المقترعين. كيف؟ باللوائح الوطنية الموحّدة.