شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 19 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
تقارير نشرة الاخبار
منذ 14 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

اللوائح الموحّدة ... جزء من سلسلة إصلاحات يحتاجها نظامنا الإنتخابي

publishing date: 18/01/2017 15:56:53
episodes
المؤلف:
رنيم بو خزام
رنيم بو خزام
@RaneemBouKhzam
رنيم بو خزام: تعمل كمراسلة إخبارية. حائزة على شهادة ماجستير في العلوم السياسية من جامعة القديس يوسف
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

حجم لوائح المرشحين ولونها وترتيب الأسماء فيها، كلها عوامل يستخدمها مندوبو المرشحين لمعرفة من صوّت لهم ممن وعدوهم بالإقتراع لمصلحتهم.

 وبالتالي، هذه الورقة التي يسقطها الناخب في الصندوق تتحول إلى وسيلة ضغط إضافية عليه. هذه الوسيلة يطالب تحالف "برلمان لكل البلد" بوضع حد لها ولتأثيراتها على خيارات المقترعين. كيف؟ باللوائح الوطنية الموحّدة.

الإعلان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact