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حقيقة تراجع حاصباني عن عدد من الخدمات الصحية

publishing date: 18/01/2017 16:56:54
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حقيقة تراجع حاصباني عن عدد من الخدمات الصحية
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اعلن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن عدد من وسائل الاعلام تتداول أخباراً مغلوطة تتعلق بوزارة الصحة العامة والتراجع عن عدد من الخدمات الصحية كمشروع الاستشفاء لما فوق الـ 64 عاماً وملف الادوية المزمنة، وراح ينسج سيناريوهات من وهم الخيال عن مشاكل بين وزيري الصحة غسان حاصباني وسلفه وائل أبو فاعور.

 
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لذلك يهم المكتب الاعلامي لحاصباني أن يؤكد أن هذه الاخبار عارية عن الصحة، وأن يذكّر بمواقف حاصباني المتكررة  وآخرها خلال إطلاق الحملة الوطنية للهيموفيليا .

 

كذلك يؤكد المكتب ان التحضيرات تتواصل للسير بمشاريع جديدة لما فيه مصلحة اللبنانيين والحفاظ على صحتهم وتوفير أنجع السبل لإستشفائهم.

 
 
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