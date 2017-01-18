جبهة فتح الشام تتبنى اعتداء كفرسوسة في دمشق

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تبنت جبهة فتح الشام في بيان مساء الاربعاء الهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة كفرسوسة في دمشق قبل نحو اسبوع، مشيرة الى انها استهدفت "مستشارين عسكريين روسا".
واكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان القتلى الذين سقطوا جراء الاعتداء يوم الخميس الماضي سوريون.
كما اكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الاربعاء ان الاعتداء اسفر عن "مقتل عشرة اشخاص جميعهم من السوريين بينهم ثمانية من عناصر قوات النظام السوري".
وتعد منطقة كفرسوسة في دمشق منطقة راقية وامنية اذ تقع فيها مقرات امنية واستخباراتية فضلا عن مقري وزارة الخارجية ومجلس الوزراء.