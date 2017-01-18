رئيس كولومبيا يعلن عن "اتفاق" لبدء محادثات سلام مع آخر حركة تمرد

اعلن رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس الاربعاء عن "اتفاق" مع جيش التحرير الوطني آخر حركة تمرد ناشطة في البلاد، على بدء مباحثات سلام قريبا لانهاء اكثر من نصف قرن من النزاع المسلح.

وقال في مؤتمر صحافي في دافوس حيث يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي "يمكنني ان اقول لكم اننا توصلنا الى اتفاق"، موضحا انه "تمت تسوية" مسالة اشتراط حركة التمرد الافراج عن مساجينها قبل ذلك.

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وردا على سؤال عما اذا كانت هذه المباحثات ستبدا في 8 شباط كما اعلنت وسائل اعلام قال سانتوس انه يعتقد ان ذلك "سيكون الموعد".