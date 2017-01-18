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اوكرانيا وسوريا بين هولاند وميركل وبوتين

publishing date: 18/01/2017 17:47:12
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اوكرانيا وسوريا بين هولاند وميركل وبوتين
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اعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة انغيلا ميركل تشاورا هاتفيا الاربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تنفيذ وقف اطلاق النار في اوكرانيا والملف السوري مع اقتراب موعد مفاوضات آستانة.

 
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 وقال الاليزيه في بيان انه خلال اتصال هاتفي بين القادة الثلاثة، شدد الرئيس الفرنسي "على ضرورة تنفيذ وقف اطلاق النار (في اوكرانيا) والذي تم اعلانه مبدئيا في 24 كانون الاول في شكل كامل ودائم".

 

واضاف ان هولاند "ذكر ايضا بضرورة احراز تقدم في المسائل الانسانية (على صعيد) الافراج عن السجناء وتامين امداد المياه".

 

 وفي الموضوع السوري، لاحظ الاليزيه ان اجتماع آستانة المقرر في 23 كانون الثاني ينبغي ان يكون "مرحلة نحو استئناف المفاوضات في جنيف برعاية الامم المتحدة". وجدد هولاند دعوته الى "احترام وقف اطلاق النار" وضمان "تمثيل كامل للمعارضة السورية" في آستانا.

 
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