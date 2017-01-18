عاشوراء تشريعية انتخابية

الحريري اخذ دور السنيورة في التقشّف والسنيورة كان حامل البطاقة الحمراء بوجه اي انفاق مالي وعلي عمار كان نجم الجلسة لاسيما في موضوع الزفت والبكاء على حرمان ويتم الضاحية.وقال خلوني قول اخ وأبكي. وبري قال له: بكرا جايي عاشورا فيك تبكي.

هيدا، ومجلس النواب اقرّ تنظيم مراكز التجميل الطبية بعد نقاش مهضوم حول مخاطر بعض الممارسات الخاطئة في استعمال البوتوكس والفيلينغ لاسيما في تشويه وجوه النساء.