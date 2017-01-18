القوات العراقية تعلن تحرير القسم الشرقي من الموصل

أعلن قائد قوات مكافحة الارهاب العراقية طالب شغاتي، امس، ان القوات العراقية باتت تسيطر على الجانب الشرقي من الموصل الذي استعادته من قبضة تنظيم ​"الدولة الاسلامية​".

وحققت قوات النخبة العراقية خلال الايام الماضية تقدما مكنها من السيطرة على عدد من احياء الجانب الشرقي في الموصل في اطار عملية واسعة لاستعادة السيطرة على المدينة التي تعد اخر اكبر معاقل للارهابيين في البلاد.

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وأكد شغاتي خلال مؤتمر صحافي في بلدة برطلة شرق الموصل "تحرير (...) الضفة الشرقية" من نهر دجلة الذي يقسم مدينة الموصل الى شطرين.