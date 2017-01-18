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الجبير: إيران أكبر داعم للإرهاب في الشرق الأوسط

publishing date: 18/01/2017 19:15:00
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الجبير: إيران أكبر داعم للإرهاب في الشرق الأوسط
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اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان "إيران أكبر داعم للإرهاب في الشرق الأوسط"، وعبر عن أمله في أن يكون العالم جادا في محاسبتها على ذلك.

 

وقال في مداخلة خلال مشاركته، اول من أمس في منتدى دافوس في سويسرا أن "الشاغل الأكبر هو ضلوع إيران في المنطقة ودعمها ورعايتها للإرهاب"، مشيرا إلى "انتهاكاتها في مجال تصنيع الصواريخ الباليستية، وإفلاتها من المحاسبة على دعمها للإرهاب وتدخلاتها في شؤون الآخرين".

 

وأوضح أن موقف بلاده في شأن الاتفاق النووي الإيراني "مبني على مدى التقيد بتنفيذ البنود، والثقة بأن إيران لا تسعى للحصول على سلاح نووي بعد عشر سنوات".

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