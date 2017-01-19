أسرار الصحف 19-01-2017

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النهارسجل غير نظيف ...أكّد مرجع سياسي أن أحد المعينين حديثاً في مجلس الوزراء لديه سجل عدلي غير نظيف وأنه حصل على نسخة منه يحتفظ بها إلى الوقت المناسب.لا إجابة ...لم يجب وزير الإعلام على سؤال عن الآلات التي قدّمت هبة للمطار لإبعاد الطيور عنه والتي علّق قبولها واستعمالها من دون توضيح الأسباب.لا مال للإستملاك ...تبيّن أن المبلغ الذي خُصِّص للاستملاكات على جانبي أوتوستراد جونيه غير كاف وبالتالي فإن العمل لن يبلغ نهايته.تحييد لبنان ...قال مسؤول روسي لسياسي لبناني بارز التقاه في موسكو إن بلاده حريصة على إبقاء لبنان خارج نزاعات المنطقة.المستقبليقالإنّ ممثلي منظمات دولية في بيروت يعبّرون عن ارتياحهم للمقاربة الحكومية الجديدة لملف النازحين ويلفتون خلال محادثاتهم مع المسؤولين إلى أنهم يشعرون للمرّة الأولى بوجود سياسة لبنانية واضحة وشاملة تجاه الملف من مختلف جوانبه.الجمهوريةإستاءت جهات سياسية فاعلة من أحد المسؤولين لغيابه عن السمع بضعة أيام متهرِّباً من البحث معها في ملف حسّاس.تؤكد جهات فاعلة أن حماسة أحد الوزراء النافذين واندفاعه في مواقف تقلق حلفاءه لن تصل به الى تخطّي الخطوط الحمر في التحالف معهم.تخشى أطراف سياسية من وجود توافق ضمني بين قطبين بارزين على إبقاء القديم على قدمه في شأن إستحقاق حساس ومنع أي تجديد فيه.البناءتعليقاً على موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الرافض بالمطلق لاعتماد نظام الاقتراع النسبي في قانون الانتخابات النيابية، تساءل نائب بارز أمام زواره، وبينهم عدد من الصحافيين، عن القدرة الاستثنائية التي يتمتع بها أركان النظام السياسي الطائفي في لبنان على الجمع بين التناقضات، وتابع سائلاً: كيف يمكن لشخص واحد أن يكون اشتراكياً، بل رئيس الاشتراكيين، ويكون في الوقت نفسه ضدّ النسبية؟