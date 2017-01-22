كيف تتفوق في الإمتحانات؟

أعلنت دراسة أجراها علماء النفس في جامعة بايلور الأميركية أن هناك وسيلة تمكّن التلاميذ من التفوّق في امتحاناتهم.

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وقال الباحثون إن مشاركة الآخرين بالمعلومات التي يتلقاها التلاميذ تساعدهم على تذكّرها بطريقة مثالية خلال الإمتحانات.

وأضاف العلماء أنّ المعلومات المنقولة إلى الآخرين تساعد التلميذ في التأكد من دقة المعلومات كما تخوّله أن يتذكّر أدق التفاصيل عند تقديم الأجوبة خلال الإمتحانات.

بالإضافة إلى ذلك، إن مشاركة معلومات معينة مع الآخرين هي طريقة سهلة تساعد التلميذ في المذاكرة بدلا من أن يقوم بإعادة قراءة الدروس في الكتب.