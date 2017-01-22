طرق منزلية للتخلّص من الهالات السوداء والانتفاخ حول العينين

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الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين من المشاكل الناتجة عن خلل في الأنسجة اللمفاوية وضعف في الدورة الدموية.وقد يكون ذلك بسبب أمور كثيرة أبرزها: الإجهاد، قلة النوم، الخلل الهرمونيّ، حساسيّة العينين، التدخين، ونقص المياه في الجسم...في سياق ذلك، نقترح عليكِ طريقتين لعلاج الهالات وطريقتين لعلاج الانتفاخ:حضّري الشاي الأخضر، ضعي قطنتين في الشراب، ثمّ ضعي هاتين الأخيرتين في الثلاجة بضع دقائق وطبّقيها بعد ذلك على عينيكِ. اتركي القطنتين قليلاً قبل غسل وجهكِ بالمياه الباردة. قومي بهذه العملية مرّة يومياً.يُشار إلى أنّ الشاي الاخضر غنيّ بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة بالإضافة إلى قدرته على تنشيط الدورة الدموية.يُستخدم الحامض لتفتيح البشرة حول العينين وذلك من خلال نقع قطنتين في عصير نصف حبّة من الحامض ومن ثم تمريرهما حول العنين لمدّة 10 دقائق قبل غسلهما. لا تنسي ترطيب حول عينيكِ بعد هذه العملية. كرري هذه الطريقة مرّتين في الأسبوع ويُفضل أنّ تكون في ساعات المساء.البرودة فعّالة جداً لتنشيط الدورة الدموية ولتعزيز الدورة الليمفاوية. لذا ضعي مكعبات الثلج داخل منشفة رقيقة وضعيها تحت عينيكِ.الخيار حليف الجمال لأنه يرطب البشرة ويمنحها التألق كما يعالج والانتفاخ بفضل حمض احتوائه على الاسكوربيك الذي يقلل من احتباس الماء.ضعي شريحتين من الخيار في الثلّاجة وطبّقيها على جفنيكِ لمدة 15 دقيقة. كرّري هذه العملية يومياً للحصول على نتيجة!