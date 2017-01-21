الحكمة يثأر من ميروبا ... وأرقام خيالية لمايك إيفيبيرا !!

ثأر الحكمة وصيف بطل الدوري اللبناني لكرة السلة لنفسه من مضيفه ميروبا الوافد الجديد بفوزه 81-76 اليوم السبت. وكان ميروبا فاز 85-69 على الحكمة في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة الذهاب بالبطولة.

وبفوزه صعد الحكمة إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة من عشر مباريات بينما تراجع ميروبا للمركز التاسع وقبل الأخير وله 16 نقطة.

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وقاد الأميركي تيريل ستوغلين فريقه الحكمة للفوز بتسجيل 30 نقطة كما مرر أربع كرات حاسمة. وأضاف مواطنه مايك إيفيبيرا 22 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة ومرر ٨ كرات حاسمة في أول ظهور له في الدوري اللبناني.

وكان الأميركي إيمانويل جونز أفضل المسجلين لميروبا برصيد 26 نقطة وأضاف مواطنه روبرت أبشو 15 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة.