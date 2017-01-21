السياسيون يهنئون الأجهزة الأمنية على إحباط العملية الانتحارية في الحمرا

هنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في تغريدة على "تويتر"، استخبارات الجيش وفرع المعلومات "على إحباط عملية انتحارية وشيكة في شارع الحمراء في بيروت".

اهنئ مخابرات الجيش وفرع المعلومات على احباط عملية انتحارية وشيكة في شارع الحمراء في بيروت. وحدتنا تحمي الوطن والمواطنين — Saad Hariri (@saadhariri) January 21, 2017

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من جهته، وجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق تحية في تغريدة عبر تويتر، إلى شعبة المعلومات واستخبارات الجيش التي تحافظ على أمن اللبنانيين دائما وأبدا.

تحية إلى #شعبة_المعلومات واستخبارات الجيش التي تحافظ على أمن اللبنانيين دائما وأبدا وأحبطت عملية إرهابية في #الحمرا قبل قليل#المشنوق pic.twitter.com/ZrQ8CK1okh — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) January 21, 2017

بدوره، هنأ الرئيس نجيب ميقاتي الشعب اللبناني باحباط استخبارات الجيش وفرع المعلومات بجهد مشترك العمل الارهابي الذي كان يخطط للبنان.

نهنئ اللبنانيين باحباط استخبارات الجيش وفرع المعلومات بجهد مشترك العمل الارهابي الذي كان يخطط للبنان.حمى الله لبنان من كل الشرور والمخاطر — Najib Mikati (@Najib_Mikati) January 21, 2017

والى ذلك، أشادت قوى الأمن بجهود استخبارات الجيش وفرع المعلومات على التعاون المستمر والمثمر الذي أدى الى إفشال محاولة التفجير الانتحارية.