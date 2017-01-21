السياسيون يهنئون الأجهزة الأمنية على إحباط العملية الانتحارية في الحمرا

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اهنئ مخابرات الجيش وفرع المعلومات على احباط عملية انتحارية وشيكة في شارع الحمراء في بيروت. وحدتنا تحمي الوطن والمواطنين
— Saad Hariri (@saadhariri) January 21, 2017
اهنئ مخابرات الجيش وفرع المعلومات على احباط عملية انتحارية وشيكة في شارع الحمراء في بيروت. وحدتنا تحمي الوطن والمواطنين
تحية إلى #شعبة_المعلومات واستخبارات الجيش التي تحافظ على أمن اللبنانيين دائما وأبدا وأحبطت عملية إرهابية في #الحمرا قبل قليل#المشنوق pic.twitter.com/ZrQ8CK1okh
— Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) January 21, 2017
تحية إلى #شعبة_المعلومات واستخبارات الجيش التي تحافظ على أمن اللبنانيين دائما وأبدا وأحبطت عملية إرهابية في #الحمرا قبل قليل#المشنوق pic.twitter.com/ZrQ8CK1okh
نهنئ اللبنانيين باحباط استخبارات الجيش وفرع المعلومات بجهد مشترك العمل الارهابي الذي كان يخطط للبنان.حمى الله لبنان من كل الشرور والمخاطر
— Najib Mikati (@Najib_Mikati) January 21, 2017
نهنئ اللبنانيين باحباط استخبارات الجيش وفرع المعلومات بجهد مشترك العمل الارهابي الذي كان يخطط للبنان.حمى الله لبنان من كل الشرور والمخاطر
pic.twitter.com/sWuQ79Rbui
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 21, 2017
pic.twitter.com/sWuQ79Rbui