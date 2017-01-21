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21 كانون الثاني 2017
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السياسيون يهنئون الأجهزة الأمنية على إحباط العملية الانتحارية في الحمرا

publishing date: 21/01/2017 17:52:37
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السياسيون يهنئون الأجهزة الأمنية على إحباط العملية الانتحارية في الحمرا
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هنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في تغريدة على "تويتر"، استخبارات الجيش وفرع المعلومات "على إحباط عملية انتحارية وشيكة في شارع الحمراء في بيروت".
 
 
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من جهته، وجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق تحية في تغريدة عبر تويتر، إلى شعبة المعلومات واستخبارات الجيش التي تحافظ على أمن اللبنانيين دائما وأبدا.
 
 
بدوره، هنأ الرئيس نجيب ميقاتي الشعب اللبناني باحباط استخبارات الجيش وفرع المعلومات بجهد مشترك العمل الارهابي الذي كان يخطط للبنان.
 
 
والى ذلك، أشادت قوى الأمن بجهود استخبارات الجيش وفرع المعلومات على التعاون المستمر والمثمر الذي أدى الى إفشال محاولة التفجير الانتحارية.
 
 
 
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