هذا هو عدد الاميركيين الذين حضروا تنصيب ترامب





وبلغ عدد من شاهدوا تنصيب ترامب 30.6 مليون شخص على 12 شبكة قامت بالتغطية المباشرة للحفل من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء تقريبا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ليفوق هذا العدد حجم المشاهدة التلفزيونية لتنصيب آخر رئيسيين جمهوريين قبل ترامب وهما جورج دبليو.بوش ووالده جورج إتش.دبليو بوش.

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وكان حفل تنصيب أوباما في 2009 قد شوهد من قبل نحو 38 مليون شخص ليصبح ثاني أعلى عدد منذ أن بدأت مؤسسة نيلسن في جمع مثل هذه الإحصاءات مع أداء ريتشارد نيكسون اليمين في عام 1969.



ويحمل جورج دبليو.بوش لقب صاحب أقل عدد من المشاهدة لحفل تنصيبه في سجل بيانات نيلسن التاريخية حيث تابع 15.5 مليون مشاهد حفل تنصيبه للفترة الثانية في 2005 بعد فوزه على جون كيري . وكان هذا يمثل تراجعا كبيرا عن عدد من شاهدوا حفل تنصيب بوش للفترة الأولى في 2001 والذي بلغ 29 مليون مشاهد بعد فوزه الذي كان محل نزاع على آل جور.



ذكرت شركة نيلسن الأميركية لأبحاث الإعلام وقياسات المشاهدة إن نحو 31 مليون مشاهد تابعوا التغطية التلفزيونية الأميركية الحية لحفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب وهو ما يقل بكثير عن العدد الذي تابع تنصيب باراك أوباما في فترة رئاسته الأولى.وبلغ عدد من شاهدوا تنصيب ترامب 30.6 مليون شخص على 12 شبكة قامت بالتغطية المباشرة للحفل من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء تقريبا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ليفوق هذا العدد حجم المشاهدة التلفزيونية لتنصيب آخر رئيسيين جمهوريين قبل ترامب وهما جورج دبليو.بوش ووالده جورج إتش.دبليو بوش.وكان حفل تنصيب أوباما في 2009 قد شوهد من قبل نحو 38 مليون شخص ليصبح ثاني أعلى عدد منذ أن بدأت مؤسسة نيلسن في جمع مثل هذه الإحصاءات مع أداء ريتشارد نيكسون اليمين في عام 1969.ويحمل جورج دبليو.بوش لقب صاحب أقل عدد من المشاهدة لحفل تنصيبه في سجل بيانات نيلسن التاريخية حيث تابع 15.5 مليون مشاهد حفل تنصيبه للفترة الثانية في 2005 بعد فوزه على جون كيري . وكان هذا يمثل تراجعا كبيرا عن عدد من شاهدوا حفل تنصيب بوش للفترة الأولى في 2001 والذي بلغ 29 مليون مشاهد بعد فوزه الذي كان محل نزاع على آل جور.

ترامب ينتقد وسائل الإعلام

في وقت، انتقد ترامب السبت وسائل الإعلام غداة ادائه اليمين، متهما اياها بالكذب بشأن العدد التقديري للأشخاص الذين حضروا حفل تنصيبه.



وقال ترامب خلال زيارة له الى مقر وكالة الاستخبارات المركزية "بصراحة، بدا ان هناك مليون ونصف مليون نسمة، وصلت (الحشود) حتى نصب واشنطن".





تظاهرات في الولايات المتحدة

في المقابل، تظاهر اكثر من الف شخص يتحدر معظمهم من الولايات المتحدة، السبت في مكسيكو كي يفرضوا على ترامب احترام حقوق المرأة ومثليي الجنس والمهاجرين.



وصرخ مئات الأميركيين الذين ساروا في الشوارع قبل توجههم امام سفارة الولايات المتحدة في مكسيكو "لا لترامب، لا للعنصرية".



من جهة أخرى، يرتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاجتماع قريبا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس المكسيكي إنريك بينا نييتو وهما حليفان منذ فترة طويلة للولايات المتحدة يشعران بقلق من الطريقة التي ستؤثر بها رئاسته على علاقات بلديهما مع واشنطن.