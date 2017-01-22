ماذا يقول الحريري في ذكرى اغتيال الشهيد وسام عيد؟

وجه رئيس الحكومة سعد الحريري التحية لروح الشهيد الرائد وسام عيد "الذي ساهمت جهوده الحثيثة ومثابرته ووطنيته في كشف كل تعقيدات وخبايا شبكة اتصالات المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وقال الرئيس الحريري في بيان لمناسبة الذكرى التاسعة لجريمة اغتيال الشهيد عيد ورفاقه: " نستذكر بفخر كبير مآثر وإنجازات الشهيد عيد التي فككت كل التعقيدات وأساليب التخفي المرتبطة بشكبة اتصالات القتلة، ورسمت خارطة الطريق أمام التحقيق الدولي لكشف كل ملابسات جريمة الاغتيال الإرهابية وفتحت الأبواب أمام قيام المحكمة الدولية لملاحقة ومحاكمة القتلة المجرمين".

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وأضاف: "لقد افتدى شهيدنا البطل، بفضل إنجازاته النوعية، أرواح العديد من رجالات لبنان، وأنقذهم من براثن الاغتيال وكشف مخططات استهداف سيادة واستقرار الوطن".

وأكد الحريري الاعتزاز أمام تضحيات الشهيد عيد وإنجازاته في كل المجالات، معاهدا الجميع، وخصوصا ذويه وأحبته ورفاقه، الاستمرار في الدفاع عن القضايا والمبادئ الوطنية التي استشهد من أجلها، وعدم ادخار الجهد لملاحقة القتلة والاقتصاص منهم مهما طال الزمن أو قصر.