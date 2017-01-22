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22 كانون الثاني 2017
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كنعان للـLBCI : لا خلاف مسيحيا بشأن قانون الانتخاب

publishing date: 22/01/2017 04:21:11
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كنعان للـLBCI : لا خلاف مسيحيا بشأن قانون الانتخاب
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أعلن امير سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان قانون الانتخاب ممر الزامي لاستعادة الثقة بالدولة، معتبرا أن التمثيل الحالي تبعاً لقوانين الانتخاب مجحف في حق كل اللبنانيين وليس بحق طائفة معينة لانه يغب الاستقرار والشراكة.
 
وقال في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI  :" لا فرض على احد ولا تغييب لاحد في مقاربة قانون الانتخاب بل سعي لتمثيل الجميع وفق احجامهم".
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ولفت الى أن باب النقاش ليس مقفلا مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، مؤكدا الا خلاف مسيحيا حول قانون الانتخاب .
وشدد على ضرورة حسم امر قانون الانتخاب في خلال اسبوعين.
 
 
 
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