بالصور-هكذا تمت سرقة دير كفيفان

رصدت كاميرات المراقبة مساء السبت في التاسعة والنصف إلا خمس دقائق دخول هذا الشاب الى دير القديسين قبريانوس ويوستينا في كفيفان - البترون حيث ضريحي القديس نعمة الله كساب الحرديني والطوباوي إسطفان نعمة بعدما تسلّق أحد الأبواب الحديدية ، وعمد الى سرقة صندوق النذورات قبل أن يغادر بالطريقة نفسها. وقد توجهت الى المكان وحدة من عناصر الدرك للتحقيق .يشار الى محاولة سرقة لم تنجح لبيت القديس شربل في بقاعكفرا بداية الأسبوع الماضي.

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