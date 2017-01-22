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22 كانون الثاني 2017
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بالصور-هكذا تمت سرقة دير كفيفان

publishing date: 22/01/2017 04:27:09
episodes
بالصور-هكذا تمت سرقة دير كفيفان
المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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رصدت كاميرات المراقبة مساء السبت في التاسعة والنصف إلا خمس دقائق دخول هذا الشاب الى دير القديسين قبريانوس ويوستينا في كفيفان - البترون حيث ضريحي القديس نعمة الله كساب الحرديني والطوباوي إسطفان نعمة بعدما تسلّق أحد الأبواب الحديدية ، وعمد الى سرقة صندوق النذورات قبل أن يغادر بالطريقة نفسها. وقد توجهت الى المكان وحدة من عناصر الدرك للتحقيق .يشار الى محاولة سرقة لم تنجح  لبيت القديس شربل في بقاعكفرا بداية الأسبوع الماضي.

 
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 وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن دورية من مخابرات الجيش في زغرتا، تمكنت من إلقاء القبض على "ط. ص." وفتاة كانت ترافقه، بعد ملاحقتهما على أثر عملية السرقة التي حصلت في دير كفيفان مساء امس. وقد اعترف الموقوفان بقيامهما بعمليات سرقة عدة في منطقة البترون وخارجها. 
 
 
 
 
 
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