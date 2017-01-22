عون نوه باحباط القوى الامنية الجريمة الارهابية في شارع الحمرا

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالعملية الامنية التي نفذتها قوة من مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني ليل امس بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، والتي ادت الى احباط محاولة ارهابي تفجير نفسه في مطعم "كوستا" في شارع الحمرا بواسطة حزام ناسف.

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وهنأ القوى "التي نفذت العملية الاستباقية، ما انقذ رواد المطعم من مجرزة محققة".

وكان رئيس الجمهورية تابع تفاصيل العملية منذ ليل امس، واطلع على كل المعطيات المتعلقة بها.