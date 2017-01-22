شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 23 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار دولية
22 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

نتانياهو يعلن انه سيتحادث هاتفيا مع ترامب مساء اليوم

publishing date: 22/01/2017 06:07:01
episodes
نتانياهو يعلن انه سيتحادث هاتفيا مع ترامب مساء اليوم
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد انه سيجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب مساء اليوم، للمرة الاولى منذ دخوله البيت الابيض الجمعة.

 

 وقال نتانياهو في تصريحات في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته بثتها الاذاعة العامة "هذا المساء، سأجري مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب حول مواضيع تتعلق بالفلسطينيين والوضع في سوريا والتهديد الايراني".

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact