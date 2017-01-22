نتانياهو يعلن انه سيتحادث هاتفيا مع ترامب مساء اليوم

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد انه سيجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب مساء اليوم، للمرة الاولى منذ دخوله البيت الابيض الجمعة.

وقال نتانياهو في تصريحات في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته بثتها الاذاعة العامة "هذا المساء، سأجري مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب حول مواضيع تتعلق بالفلسطينيين والوضع في سوريا والتهديد الايراني".