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22 كانون الثاني 2017
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بالأرقام... مقرات إقامة رؤساء العالم من الأغلى إلى الأرخص

publishing date: 22/01/2017 06:47:18
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بالأرقام... مقرات إقامة رؤساء العالم من الأغلى إلى الأرخص
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قد يظن البعض أنّ البيت الأبيض سيتصدّر قائمة مقرات إقامة رؤساء العالم لكونه الأثمن بينها.

 

إلا أنّ دراسة حديثة أثبتت أنّ مقر مجمع القيادة فى تشونغنانهاي فى بكين أتى في المرتبة الأولى، إذ يبلغ ثمنه نحو 38 مليار دولار أميركي.

 
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أما "البيت الأزرق" في كوريا الجنوبيّة فاحتل المرتبة الثانية، إذ يُقدّر ثمنه بـ1.36 مليار دولار أميركي.

 

وأتى باقي القائمة على الشكل الآتي:

 

3- قصر الكرملين في روسيا (نحو 1.24 مليار دولار)

 

4- قصر كويرينال في روما في ايطاليا (نحو ​مليار دولار)

 

5- كانتاي في اليابان (نحو 699 مليون دولار)

 

6- القصر الرئاسي في تركيا (نحو 646 مليون دولار)

 

7- القصر الرئاسي الهندي راشتراباتي بهافان (نحو 517 مليون دولار)

 

8- قصر مونكلوا في أسبانيا (نحو 143 مليون دولار)

 

9- قصر الاليزيه (نحو 110 مليون دولار)

 

10- البيت الأبيض (نحو 37 مليون دولار)

 

11- كينتا دي اوليفوس في الأرجنتين (نحو 22 مليون دولار)

 
12- قصر الفورادا في البرازيل (نحو 19 مليون دولار)
 
 
 
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