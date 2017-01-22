شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 23 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
أمن وقضاء
22 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

عودة الهدوء إلى مخيم البداوي بعد إشكال ليل أمس

publishing date: 22/01/2017 07:13:13
episodes
عودة الهدوء إلى مخيم البداوي بعد إشكال ليل أمس
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

عاد الهدوء إلى طبيعته في مخيم البداوي بعد الإشكال الذي وقع مساء أمس بين م. ش. الذي أطلق النار على صيدلية يملكها ش. ح. وإلقائه قنبلتين يدويتين عليها، إحداهما لم تنفجر، بينما تسببت القنبلة الأخرى بعد انفجارها بأضرار كبيرة في الصيدلية التي شبت فيها النيران التي أخمدت بعد تدخل عناصر الدفاع المدني، وترافق ذلك مع إطلاق نار.

 
الإعلان

ودفع الإشكال القوة الأمنية المشتركة في المخيم ومسؤولي الفصائل الفلسطينية إلى التدخل من أجل تطويق الإشكال، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتأكيدهم أنهم لن يسمحوا لأحد بالإخلال بأمن المخيم وضرب إستقراره.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact