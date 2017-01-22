وصول وفد المعارضة السورية الى استانة لاجراء مباحثات مع نظام دمشق

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وصل وفد فصائل المعارضة السورية صباح الاحد الى استانة عاصمة كازاخستان لاجراء اول محادثات مباشرة مع ممثلي الحكومة السورية، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.والمفاوضات التي ستنطلق بعد ظهر الاثنين ستكون الاولى بين ممثلين عن الحكومة السورية ووفد عسكري من الفصائل المعارضة يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين معارضين.ووصل رئيس وفد الفصائل المعارضة محمد علوش الى استانا صباح الاحد برفقة حوالى 10 من قيادات الفصائل بينهم فارس بيوش من "جيش ادلب الحر" وحسن ابراهيم من "الجبهة الجنوبية" ومأمون حج موسى من جماعة "صقور الشام".والوفد المعارض الذي كان اصلا مؤلفا من ثمانية اعضاء بات يضم 14 عضوا يضاف اليهم 21 مستشارا، بحسب مصدر قريب من المعارضة.وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان وفد النظام السوري الذي يضم 10 اشخاص برئاسة السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري غادر دمشق الاحد.واكد الجانبان ان المفاوضات ستتمحور اولا حول تثبيت وقف اطلاق النار الهش والساري منذ نهاية كانون الاول برعاية روسيا وايران، ابرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.​واشار محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إن الحكومة السورية وإيران تحاولان تقويض محاولة من جانب روسيا للانتقال من القتال في صفوف القوات الحكومية إلى دور "حيادي".واكد علوش أن عدم تمكن موسكو من الضغط على إيران والحكومة السورية لوقف ما تصفها المعارضة بالانتهاكات واسعة النطاق لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا سيوجه ضربة للنفوذ الروسي في سوريا، معتبرا وقف إطلاق النار اختبار حقيقي لقوة روسيا ونفوذها على النظام وإيران كضامن للاتفاق. فإذا فشلت في هذا الدور فهي لما بعده أفشل."من الجانب الآخر، أعلن بشار الجعفري أن محادثات السلام ستكون بين أطراف سورية فحسب وأن تركيا لن تشارك في الحوار.وستجري مفاوضات استانا برعاية تلك الدول الثلاث في فندق ريكسوس في استانا حيث وضع المنظمون الاحد طاولة واحدة كبيرة مستديرة في قاعة المؤتمرات.سيجري الوفدان للمرة الاولى مباحثات مباشرة في قاعة يشارك فيها موفد الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا.