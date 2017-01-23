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محادثات استانة بدأت ...هل تحصل محادثات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة ؟

publishing date: 23/01/2017 01:11:31
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محادثات استانة بدأت ...هل تحصل محادثات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة ؟
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بدأت محادثات السلام بشأن سوريا في استانة.
 
وقد دخل وفدا الحكومة السورية والمعارضة قاعة المؤتمرات في بداية محادثات أستانة وجلسا على طاولة واحدة الا أن مصدرا بالمعارضة السورية أكد ان وفد المعارضة لا يعتزم عقد محادثات مباشرة مع ممثلي دمشق في أستانة.

من جهته، أكد متحدث باسم المعارضة السورية ان المعارضة لن تناقش سوى تعزيز وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية ولن تدخل في حوار سياسي.
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كما اكد المتحدث أن فصائل المعارضة ستواصل القتال في حال فشلت المحادثات الجارية مع وفد النظام .

 
وأعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في الجلسة الافتتاحية ان هدفهم وقف الاعمال القتالية باستثناء مناطق داعش وفتح الشام والفصائل المسلحة الاخرى لافتا الى ان اجتماعهم اليوم هو ثمرة جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 هذا، وأمل ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة في أستانة إلى مفاوضات مباشرة تقودها الأمم المتحدة.

 

وقد نقلت الأمم المتحدة عن دي ميستورا قوله في الجلسة الافتتاحية لمحادثات أستانة "لا يمكن الوصول إلى حل دائم طويل الأمد للصراع في سوريا عبر الوسائل العسكرية فقط لكن من خلال عملية سياسية."
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