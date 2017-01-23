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انتظروا الثلوج هذا الاسبوع...

publishing date: 23/01/2017 02:13:57
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انتظروا الثلوج هذا الاسبوع...
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يشهد لبنان استقرارا جويا لغاية الثلاثاء ليتحول الى متقلب الاربعاء. ومن المتوقع ان يتحول منخفض جوي الخميس الى منخفض مثلج بين ليل الجمعة-السبت ولغاية صباح الاحد.
الاثنين : طقس مستقر مشمس عموما مع ارتفاع طفيف بالحرارة والتي تتراوح ساحلا بين 7 و 17 درجة. الرياح متقلبة، الرياح شرقية الى شمالية ضعيفة والبحر منخفض الموج حرارة سطح المياه ١٨درجة والرطوبة اقصاها ٧٠٪‏.
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الثلاثاء :  طقس مستقر وبعض السحب في الاجواء مع ارتفاع اضافي بدرجات التي تتراوح ساحلا بين 9 و 20 درجة. 
الاربعاء :  طقس متقلب مع رياح ناشطة قد تكون مغبرة قليلا وبعض السحب في الاجواء. ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات التي تتراوح ساحلا بين 14 و 25 درجة. احتمال تساقط امطار متفرقة خفيفة خصوصا ليلاً.
 
 
 
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