هل مصاب ميريام فارس الأليم سيكشف هوية زوجها؟

فُجعت الفنانة ميريام فارس بوفاة والدها أريال الياس فارس بعد صراع مع المرض، ونشرت الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منشورٍ جاء فيه "بحزنٍ كبير، ننعي إليكم فقيدنا الحبيب المرحوم أريال الياس فارس والد الفنانة ميريام فارس بعد صراع مع المرض".

وفي حين أُقيمت الصلاة لراحة نفس الراحل أمس الأحد في كنيسة مار أنطونيوس الكبير في كفرشلال، تتقبل العائلة التعازي اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء في صالون كنيسة سانت ريتا في حرش تابت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

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وقد سارع الكثير من الفنانين وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي لمواساة ميريام فارس بمصابها الأليم عبر ارسال تغريدات التعازي على تويتر، وتساءل البعض هل ستنكشف في الساعات المقبلة هويّة زوج ميريام المتوقّع أن يتواجد لمساندة زوجته في تقبّل التعازي؟