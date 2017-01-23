شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 23 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار فنية
منذ 6 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

هل مصاب ميريام فارس الأليم سيكشف هوية زوجها؟

publishing date: 23/01/2017 05:16:44
episodes
هل مصاب ميريام فارس الأليم سيكشف هوية زوجها؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
فُجعت الفنانة ميريام فارس بوفاة والدها أريال الياس فارس بعد صراع مع المرض، ونشرت الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منشورٍ جاء فيه "بحزنٍ كبير، ننعي إليكم فقيدنا الحبيب المرحوم أريال الياس فارس والد الفنانة ميريام فارس بعد صراع مع المرض".
وفي حين أُقيمت الصلاة لراحة نفس الراحل أمس الأحد في كنيسة مار أنطونيوس الكبير في كفرشلال، تتقبل العائلة التعازي اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء في صالون كنيسة سانت ريتا في حرش تابت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الإعلان

وقد سارع الكثير من الفنانين وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي لمواساة ميريام فارس بمصابها الأليم عبر ارسال تغريدات التعازي على تويتر، وتساءل البعض هل ستنكشف في الساعات المقبلة هويّة زوج ميريام المتوقّع أن يتواجد لمساندة زوجته في تقبّل التعازي؟
 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact