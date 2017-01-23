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هجوم على شيرين بسبب فيديو محرج.. وما علاقة الملابس الداخليّة؟

publishing date: 23/01/2017 05:30:08
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هجوم على شيرين بسبب فيديو محرج.. وما علاقة الملابس الداخليّة؟
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شنّ محبّو الفنان المصري عمرو دياب هجوماً شرساً على الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب بعد ظهورها بفيديو محرج من حفل زفاف الممثل عمرو يوسف والممثلة السوريّة كندة علوش.
في التفاصيل، شبّهت شيرين نفسها مع زميلتها أصالة بالملابس الداخليّة فقالت "من أيام أم كلثوم وعبدالوهاب إن الستّ بتغير من الراجل،  فأنا وأصالة اللي هي حاجة كبيرة أوي جايين معزومين وتامر وحماقي بيحيوا الفرح.. حسّيت إن إحنا سليبات". ومن ثم حاولت شيرين إهانة عمرو دياب دون ذكر إسمه فقالت "أصلاً تامر وحماقي هم اللي عندنا في مصر ومعندناش غيرهم. وعايزة أقول إن … راحت عليه وكبر خلاص في السن وإحنا اللي جايين".
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شاهدوا فيديو شيرين المحرج وكيف كانت ردّة فعل العريس عمرو يوسف؟
 
 
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