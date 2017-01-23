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بين التدقيق والتأجيل.. ما مصير تكريم ملحم بركات في سوريا؟

publishing date: 23/01/2017 05:44:31
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بين التدقيق والتأجيل.. ما مصير تكريم ملحم بركات في سوريا؟
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كان من المقرّر أن يتمّ تكريم الموسيقار الراحل ملحم بركات في دار الأوبرا بدمشق، وذلك يوم الأربعاء ٢٥كانون الثاني ٢٠١٧ بحضور شخصيات سياسية وثقافية وفنية وإعلامية وبرعاية وزارة الثقافة السورية.
لكن دار أوبرا دمشق أعلنت عن تأجيل حفل التكريم من خلال منشور جاء فيه "بعد تدقيق ملف حفل تكريم الموسيقار الراحل ملحم بركات الذي كانت ستقيمه إحدى الجمعيات الخاصة في الدار، تقرر تأجيل الحفل إلى موعد يعلن عنه لاحقاً".
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أثار تأجيل تكريم ملحم بركات جدلاً، وقد نشر موقع "أضواء المدينة" نسخة عن الدعوات الّتي كانت موجهة بإسم وزارة الثقافة، في الوقت الذي أعلنت فيه دار الأوبرا أن التكريم يأتي من جمعية خاصة.
بالمقابل، عاد ونشر موقع دار الأوبرا السورية خبراً جديداً حدّد فيه الأول من شباط القادم موعداً جديداً لتكريم بركات. وشدّد الخبر الى أن التكريم سيكون في دار الأوبرا تحت رعاية وزير الثقافة.
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