بالفيديو: فنانة سخرت من إليسا.. إتهموها بالسكر وتوقّعوا نهايتها

بعد الهجوم الشرس الّذي تعرّضت له من محبّي الفنان المصري عمرو دياب، تتابع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إثارة الجدل بفيديو جديد من حفل زفاف الممثل عمرو يوسف والممثلة السوريّة كندة علوش. وصدمت شيرين الجمهور بسخريتها هذه المرة من الفنانة إليسا فقالت "أنا عارفة إن حماقي بيحب إليسا، بس أنا مش مشكل عندي كمان في ناس في مصر بتحبني، وعلى فكرة احنا كله طبيعي ومفيش حاجة عندنا محقونة".

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والملفت أن الكثير من عناوين المواقع الإلكترونية وفيديوهات موقع يوتيوب إتّهمت شيرين بـ "الحالة مش طبيعية" أو بالسكر.

في سياقٍ متصل، توقّع الفنان المصري عمرو مصطفى نهاية شيرين فقال "في نوعين من الفنانين في الدنيا: الأول بينجح له عمل او اتنين او ثلاثة على الأكثر وبيقول أنا ويقلل أدبه على الأكبر منه وده لأنه فاضي ، والثاني بيفضل ناجح ٣٠ سنه متتالية وبيقول انا مهما كبرت صغير… الأول ده بيروح المزبلة بعد خمس إلى عشر سنوات... الثاني ده بيظل التاريخ يذكره حتى بعد موته".