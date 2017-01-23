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23 كانون الثاني 2017
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اختفاء مجيد راشد الهاشم منذ صباح الاحد حتى اليوم

publishing date: 23/01/2017 14:58:00
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المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
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فقد المواطن مجيد جرجس راجي الهاشم يوم امس ولم يعرف مصيره حتى الساعة. 

وأوضح رئيس بلدية العاقورة ان مجيد الهاشم ترك منزله صباح يوم الاحد الواقع في 23/1/2017 ولم يعد حتى الساعة مع العلم انه ذهب لعمله كسائق اجرة عند الخامسة فجرا.
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وتفيد المعلومات أن هاتفه كان مقفلا عند محاولة الاتصال به، وبعد فترة من الوقت كشف أن خط هاتفه ما زال يعمل، وقد سحب من هاتفه ووضع في هاتف أخر ويستخدم تطبيق الواتسآب، ولوحظ انه موجود في منطقة شتورا. 
 
وقد أفادت معلومات للـLBCI أنه تم العثور على سيارة الهاشم في بلدة فتري.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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