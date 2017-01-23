اختفاء مجيد راشد الهاشم منذ صباح الاحد حتى اليوم

عند الخامسة فجرا

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فقد المواطن مجيد جرجس راجي الهاشم يوم امس ولم يعرف مصيره حتى الساعة.وأوضح رئيس بلدية العاقورة ان مجيد الهاشم ترك منزله صباح يوم الاحد الواقع في 23/1/2017 ولم يعد حتى الساعة مع العلم انه ذهب لعمله كسائق اجرةوتفيد المعلومات أن هاتفه كان مقفلا عند محاولة الاتصال به، وبعد فترة من الوقت كشف أن خط هاتفه ما زال يعمل، وقد سحب من هاتفه ووضع في هاتف أخر ويستخدم تطبيق الواتسآب، ولوحظ انه موجود في منطقة شتورا.وقد أفادت معلومات للـLBCI أنه تم العثور على سيارة الهاشم في بلدة فتري.