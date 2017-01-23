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القضاء اليوناني يؤجل الحكم في قضية طلب تركيا تسليمها 8عسكريين

publishing date: 23/01/2017 07:34:07
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القضاء اليوناني يؤجل الحكم في قضية طلب تركيا تسليمها 8عسكريين
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اجلت المحكمة العليا اليونانية الى 26 كانون الثاني النطق بالحكم الذي كان مقررا الاثنين في طلب تركيا تسليمها ثمانية عسكريين اتراك فروا الى اليونان بعد محاولة الانقلاب.

وبحسب مصدر قضائي، فان هذا التأجيل سببه مرض احد القضاة ما ادى الى تعطيل جلسة الاثنين.

 وكان نظر القضية ختم قبل عشرة ايام حين اعلن الادعاء انه ضد تسليم العسكريين مشيرا الى غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والامن للعسكريين في تركيا.

 

 ونفى العسكريون الثمانية مرارا اي تورط لهم في محاولة الانقلاب في منتصف تموز 2016 مؤكدين انهم قرروا الفرار خوفا من عمليات انتقامية ضد عسكريين مع سيطرة النظام التركي مجددا على الحكم.

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