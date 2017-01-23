حكم بالسجن 17 عاما على فلسطيني بتهمة التخابر مع اسرائيل

حكمت محكمة عسكرية تابعة لحماس على فلسطيني من القطاع بالسجن 17 عاما بتهمة " التخابر مع الاحتلال" الاسرائيلي.

وأوضحت المحكمة في بيان انها "حكمت بالسجن 17 عاما على ن. أ. بتهمة التخابر مع جهات اجنبية معادية"، دون ان تورد اي تفاصيل اضافية.

واضافت أن "المدان ارتبط مع العدو الاسرائيلي بين عامي 2003 و2004 في معبر رفح وحصل على مبلغ مالي". واضافت انه بعد ذلك "توالت الاتصالات وتقديم المعلومات التي من شأنها الاضرار برجال المقاومة وعملهم".