عبد اللهيان بعد زيارته قانصو: أمن واستقرار ايران من أمن واستقرار لبنان

إستقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو في مركز القومي، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، يرافقه سفير الجمهورية الاسلامية في لبنان محمد فتحلي وعدد من المستشارين.

وحضر اللقاء الى جانب قانصو، عضو الكتلة القومية النائب مروان فارس، عميد الخارجية حسان صقر، عميد الإعلام معن حمية والعميد وائل الحسنية.

وعرض المجتمعون الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين والمنطقة، وتحديات الارهاب التي تواجه شعوب العالمين العربي والاسلامي والمجتمعات قاطبة، وكان تشديد على ضرورة مواجهة الارهاب وإرساء أسس الإستقرار، وذلك من خلال الدفع نحو الحل السياسي في سوريا على قاعدة وحدة الدولة وسيادتها.

ونوه عبد اللهيان خلال اللقاء بدور القومي في "مواجهة الارهاب والعدو الصهيوني" وحيا شهداءه، وأشاد "بمواقفه الثابتة على كل الصعد". وقدم في نهاية الزيارة هدية رمزية لقانصو.

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بدوره، قدم قانصو عرضا سياسيا شاملا يعكس رؤية الحزب، وشكر "موقف المسؤول الايراني والقيادة الايرانية لناحية التأكيد على أهمية دور الحزب وشهدائه وتضحياته في مواجهة الارهاب والعدو الصهيوني"، مؤكدا حرص القومي على "العلاقة المشتركة وتعزيزها".

كما أشاد "بمواقف ايران الصادقة والحاسمة في دعم مقاومة شعبنا في لبنان وفلسطين، والدفاع عن المسألة الفلسطينية والوقوف الى جانب سوريا في مواجهة الحرب الارهابية الكونية التي تشن ضدها".

وأكد قانصو أن "ايران ومنذ انتصار الثورة الاسلامية وقفت الى جانب فلسطين، ولعبت دورا أساسيا وبناء في دعم نضال شعبنا".

وأبدى حرصا على "تعزيز العلاقات بين لبنان وايران على المستويات كافة، وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتنموية".

وقال عبد اللهيان:"نحن نعتبر أن لبنان وإيران يقفان في خندق واحد، ونرى أن أمن وإستقرار إيران هو من أمن وإستقرار لبنان الشقيق".

وزار الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وجرى عرض للاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وقال عبد اللهيان: "نحن نقدر ونثمن عاليا الدور السياسي والوطني البناء الذي قام به بري في مجال استكمال العملية السياسية في لبنان."

وأضاف: "نحن نعتقد ان الحل السياسي هو الطريق الوحيد المتاح لايجاد نهاية للازمة السورية".