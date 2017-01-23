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اندونيسيا توقف 17 شخصا رحلتهم تركيا بشبهة ارتباطهم بداعش

publishing date: 23/01/2017 08:12:28
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اندونيسيا توقف 17 شخصا رحلتهم تركيا بشبهة ارتباطهم بداعش
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أعلن المتحدث باسم الشرطة الاندونيسية ان السلطات اوقفت 17 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى داعش بعدما قامت تركيا بترحيلهم اثر مخاوف من نيتهم دخول سوريا.

 وأوضح المتحدث باسم الشرطة ركوانتو ان افراد المجموعة الذين بينهم عدة أطفال اوقفوا السبت فور عودتهم على متن رحلة آتية من اسطنبول.

 واضاف ان السلطات التركية قررت ترحيلهم إلى اندونيسيا بعدما اشتبهت بانهم يخططون لدخول سوريا حيث يسيطر داعش على مناطق عدة.

 

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