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عشرة قتلى و30 مفقودا في غرق مركب قبالة ماليزيا

publishing date: 23/01/2017 08:58:54
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عشرة قتلى و30 مفقودا في غرق مركب قبالة ماليزيا
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لقي عشرة اشخاص حتفهم واعتبر ثلاثون آخرون في عداد المفقودين اثر غرق مركب يشتبه في انه ينقل مهاجرين اندونيسيين غير شرعيين، بحسب ما اعلنت السلطات الماليزية.

وعثر على جثث ست نساء واربعة رجال على شاطىء قرب مدينة ميرسينغ، بحسب وكالة المراقبة البحرية الماليزية.

 وقال متحدث باسم الوكالة: "نعتقد انه كان هناك 40 اندونيسيا في مركب وان الامر يتعلق بمهاجرين غير شرعيين".

واتى المركب من ماليزيا وغرق على الارجح بسبب حمولة زائدة في بحر مضطرب، بحسب المصدر ذاته.

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