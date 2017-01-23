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بالفيديو- سلسلة سرقات لمقنّع...وماذا كان بحوزته عند توقيفه؟

publishing date: 23/01/2017 08:46:45
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بالفيديو- سلسلة سرقات لمقنّع...وماذا كان بحوزته عند توقيفه؟
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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي –شعبة العلاقات العامة عن وقوع في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان من قبل شخص مجهول الهوية يضع قناعاً على وجهه، على متن جيب نوع "ب ام X5" لون اسود مجهز بزجاج حاجب للرؤية.

وأقدم السارق بتاريخ 14/09/2016 على سلب مبلغ مليون ليرة لبنانية من محل لبيع الاجهزة الخلوية في محلة الزلقا، واعتمد الاسلوب ذاته بتاريخ 8/10/2016 وسلب مبلغ 600 دولار اميركي من احد المحال التجارية في محلة جل الديب.
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وقام بتاريخ 21/1/2017 بسلب مبلغ 4 ملايين و500 الف ليرة لبنانية بقوة السلاح من احدى الصيدليات في محلة جل الديب.

وتمكنت شعبة المعلومات، بنتيجة المتابعة وعمليات الرصد والاستعلام، من تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه في محلة انطلياس بتاريخ 22/1/2017 على متن الآلية المذكورة، ويدعى :
ج. ا. (مواليد عام 1984، لبناني)

وضبطت بحوزته بندقية نوع بومب اكشن مع حوالي 150 طلقة عائدة لها داخل "جعبة"، مسدس حربي مع ممشط بداخله 6 طلقات صالحة للاستعمال، سكين، هاتفين خلويين، كيس بداخله مادة السيلفيا وورق لف إضافة الى سترة عسكرية ومبلغ من المال.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعمليات السلب المذكورة وبتعاطيه المخدرات.

وسلم الموقوف مع المضبوطات والسيارة الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية ، بناء لاشارة القضاء المختص.
 
 
 
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