مأكولات لم تعلموا من قبل أنّها مسرطنة!

أعلنت وكالة المعايير الغذائية البريطانية أن تناول مادة الأكريماليد الموجودة في بعض المأكولات المشوية والمقلية تتسبب بالإصابة بمرض السرطان.

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وتتشكّل هذه المادة في الأطعمة التي تُطهى على درجات حرارة مرتفعة.

ومن بين المأكولات التي تحتوي على مادة الأكريماليد رقائق الذرة، رقائق البطاطس، البسكويت، القهوة، الزيتون الأسود وغيرها.

وقال العلماء إنّ سلق المأكولات وتسخينها في المايكرويف لا يتسبب بخطر الإصابة بمرض السرطان مقارنةً مع المأكولات المشوية والمقلية.

ومن أكثر المأكولات التي تتكون فيها مادة الأكريماليد هي البطاطس لذلك يجب حفظها في مكانٍ مظلم مع حرارة لا تتخطى الست درجات، كذلك يجب تقطيعها إلى شرائح كبيرة.

وبالإضافة لمرض السرطان، تتسبّب مادة الأكريماليد بمشاكل في الجهاز العصبي.

وقال الباحثون إنّ تناول هذه الأطعمة بين الحين والآخر لا يُسبّب الأمراض بل إنّ تناول كميات كبيرة من مادة الاكريماليد يشكّل خطرًا على الصحة.